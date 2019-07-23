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Espreso.tvСпорт"Брюгге" - "Динамо": определились дата и время матча квалификации ЛЧ

"Брюгге" - "Динамо": определились дата и время матча квалификации ЛЧ


фото: Footboom.com
Стали известны дата и матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Брюгге" и "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Свой первый матч в нынешней квалификации Лиги чемпионов "Динамо" проведет в Бельгии на стадионе имени Яна Брейдель, трибуны которого вмещают около 30 тыс. болельщиков.

Стартовый поединок этого противостояния состоится 6 августа. Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.

Ответный матч между этими же соперниками запланирован на 13 августа и состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

  • 23 июля стали известно, что фаны смогут попасть на матч "Брюгге" с "Динамо" бесплатно.
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