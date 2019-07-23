"Брюгге" - "Динамо": определились дата и время матча квалификации ЛЧ
23 июля, 2019, 15:29
Стали известны дата и матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Брюгге" и "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Свой первый матч в нынешней квалификации Лиги чемпионов "Динамо" проведет в Бельгии на стадионе имени Яна Брейдель, трибуны которого вмещают около 30 тыс. болельщиков.
Стартовый поединок этого противостояния состоится 6 августа. Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.
Ответный матч между этими же соперниками запланирован на 13 августа и состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
- 23 июля стали известно, что фаны смогут попасть на матч "Брюгге" с "Динамо" бесплатно.
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