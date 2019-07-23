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Espreso.tvСпорт"Барселона" проиграла "Челси" в дебютном матче Гризманна

"Барселона" проиграла "Челси" в дебютном матче Гризманна


фото: REUTERS
"Барселона" уступила "Челси" на предсезонном турнире Rakuten Cup в Японии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Каталонцы вышли на игру в Сайтами без лидеров атаки - Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые получили дополнительный отдых после выступления на Кубке Америки. Зато в составе "Барсы" дебютировал звездный новичок Гризманн, который летом перешел из "Атлетико".

Французу не удалось отличиться, а "Барселона" проиграла "Челси" со счетом 1:2.

Лондонцы вышли вперед на 34-й минуте усилиями нападающего Тэмми Абрахама. На 81-й минуте преимущество "Челси" увеличил полузащитник Росс Баркли. В компенсированное время хавбек "Барселоны" Иван Ракитич точным дальним ударом установил окончательный счет.

Rakuten Cup

Товарищеский матч

23 июля

"Барселона" - "Челси" 1:2

Голы: Ракитич, 90+1 - Абрахам, 34, Баркли, 81

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