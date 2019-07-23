"Барселона" проиграла "Челси" в дебютном матче Гризманна
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Каталонцы вышли на игру в Сайтами без лидеров атаки - Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые получили дополнительный отдых после выступления на Кубке Америки. Зато в составе "Барсы" дебютировал звездный новичок Гризманн, который летом перешел из "Атлетико".
Французу не удалось отличиться, а "Барселона" проиграла "Челси" со счетом 1:2.
Лондонцы вышли вперед на 34-й минуте усилиями нападающего Тэмми Абрахама. На 81-й минуте преимущество "Челси" увеличил полузащитник Росс Баркли. В компенсированное время хавбек "Барселоны" Иван Ракитич точным дальним ударом установил окончательный счет.
Rakuten Cup
Товарищеский матч
23 июля
"Барселона" - "Челси" 1:2
Голы: Ракитич, 90+1 - Абрахам, 34, Баркли, 81
Final del partit- FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 23 июля 2019 г.
FC Barcelona 1-2 Chelsea
Rakitic / Abraham i Barkley
#RakutenCup
# ForçaBarça pic.twitter.com/1T33T16in7
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