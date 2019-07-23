Принц Бельгии Лоран пропустил гимн страны, так как писал СМС

23 июля, 2019, 12:29

Бельгийский принц Лоран проигнорировал исполнения национального гимна во время парада, поскольку "сидел" в телефоне

Об этом пишет Европейская правда.

После того, как началось исполнение гимна Бельгии, 55-летний принц начал печатать сообщение в смартфоне, а потом решил позвонить. Звонок закончился только тогда, когда жена коснулась его руки.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, когда бельгийские военные принимали участие в торжествах по случаю 188-летия независимости.

На торжествах присутствовали и другие представители королевской семьи, включая короля Бельгии Филиппа.