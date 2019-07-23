Принц Бельгии Лоран пропустил гимн страны, так как писал СМС
23 июля, 2019, 12:29
Бельгийский принц Лоран проигнорировал исполнения национального гимна во время парада, поскольку "сидел" в телефоне
Об этом пишет Европейская правда.
После того, как началось исполнение гимна Бельгии, 55-летний принц начал печатать сообщение в смартфоне, а потом решил позвонить. Звонок закончился только тогда, когда жена коснулась его руки.
Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, когда бельгийские военные принимали участие в торжествах по случаю 188-летия независимости.
На торжествах присутствовали и другие представители королевской семьи, включая короля Бельгии Филиппа.
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