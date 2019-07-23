//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПринц Бельгии Лоран пропустил гимн страны, так как писал СМС

Принц Бельгии Лоран пропустил гимн страны, так как писал СМС

Бельгийский принц Лоран проигнорировал исполнения национального гимна во время парада, поскольку "сидел" в телефоне

Об этом пишет Европейская правда.

После того, как началось исполнение гимна Бельгии, 55-летний принц начал печатать сообщение в смартфоне, а потом решил позвонить. Звонок закончился только тогда, когда жена коснулась его руки.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, когда бельгийские военные принимали участие в торжествах по случаю 188-летия независимости.

На торжествах присутствовали и другие представители королевской семьи, включая короля Бельгии Филиппа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать