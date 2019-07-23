Проверка NewsОne состоится 24 июля при любых обстоятельствах, - Нацсовет

23 июля, 2019, 17:05

24 июля представители Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания планируют внеплановую проверку телеканала NewsОne несмотря на то, что вещатель не реагирует на сообщения

Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает Укринформ.

"Завтра (24 июля, - ред.) проверка телеканала NewsОne состоится при любых обстоятельствах. Пока неизвестно, пустят ли на телеканал наших проверяющих, так как представители лицензиата все еще отказываются получать уведомление о проверке. Но мы их предупредили всеми возможными способами, в том числе и через публикации на официальном сайте Национального совета", - отметил Костинский.