Проверка NewsОne состоится 24 июля при любых обстоятельствах, - Нацсовет
23 июля, 2019, 17:05
24 июля представители Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания планируют внеплановую проверку телеканала NewsОne несмотря на то, что вещатель не реагирует на сообщения
Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает Укринформ.
"Завтра (24 июля, - ред.) проверка телеканала NewsОne состоится при любых обстоятельствах. Пока неизвестно, пустят ли на телеканал наших проверяющих, так как представители лицензиата все еще отказываются получать уведомление о проверке. Но мы их предупредили всеми возможными способами, в том числе и через публикации на официальном сайте Национального совета", - отметил Костинский.
- Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
- 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24", заявив об угрозах физической расправы.
- Телеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne, которые должны были вести отменен телемост.
- Нацсовет внепланово проверит NewsOne и создаст рабочую группу для противодействия антиукраинской деятельности.
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