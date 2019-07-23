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Espreso.tvОбществоПродавать авиабилеты дешевле 10 евро безответственно - глава Lufthansa

Продавать авиабилеты дешевле 10 евро безответственно - глава Lufthansa


фото: Lufthansa
Глава крупнейшей авиакомпании Германии Lufthansa Карстен Шпор считает, что продажа авиабилетов по ценам ниже, чем 10 евро - "безответственна с политической и экономической точки зрения"

Об этом Шпор сообщил в интервью одному из немецких изданий, передает Bloomberg.

"Некоторые наши конкуренты работают с ценами на рейс ниже, чем 10 евро. Это экономически, экологически и политически безответственно", - заявил Шпор.

По его словам, рост количества лоукостеров провоцирует появление искусственного спроса клиентов. Также такие авиакомпании «забивают» воздушное пространство.

Также Шпор отметил, что развитие большого количества авиакомпаний вредно для окружающей среды.

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