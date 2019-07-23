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Espreso.tvМирПрезидент Литвы поздравил Зеленского с победой на выборах в Раду

Президент Литвы поздравил Зеленского с победой на выборах в Раду

Президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре поздравил президента Владимира Зеленского с победой его партии на досрочных выборах в Верховную Раду

Об этом он написал в Twitter.

"В телефонном разговоре с президентом Зеленским поздравил его с победой на выборах и пожелал ответственно работать на благо своего народа и страны. Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО", - отметил Науседа.

Напомним, в Еврокомиссии приветствовали партию Зеленского, заявив, что новая власть отныне взяла на себя ответственность за то, что происходит в Украине.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ожидает решительных реформ от нового президента Украины Владимира Зеленского и его политической силы, которая одержала победу на парламентских выборах в Украине.

Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах.

В Варшаве надеются, что польско-украинские вопросы будут важной частью повестки дня нового правительства Украины.

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