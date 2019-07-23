Президент Литвы поздравил Зеленского с победой на выборах в Раду

23 июля, 2019, 11:23

Президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре поздравил президента Владимира Зеленского с победой его партии на досрочных выборах в Верховную Раду

Об этом он написал в Twitter.

"В телефонном разговоре с президентом Зеленским поздравил его с победой на выборах и пожелал ответственно работать на благо своего народа и страны. Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО", - отметил Науседа.

Phone call w / @ZelenskyyUa congratulating him on winning the elections and wishing strength to work responsibly for the wellbeing of his people and country. We discussed bilateral relations, regional security and the successful Lithuanian-Ukrainian cooperation in the EU and NATO. - Gitanas Nauseda (@GitanasNauseda) 22 июля 2019 г.

Напомним, в Еврокомиссии приветствовали партию Зеленского, заявив, что новая власть отныне взяла на себя ответственность за то, что происходит в Украине.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ожидает решительных реформ от нового президента Украины Владимира Зеленского и его политической силы, которая одержала победу на парламентских выборах в Украине.

Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах.

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