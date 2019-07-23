Поляки собрали $150 тыс. для семьи украинского заробитчанина, которого работодательница бросила умирать в лесу

23 июля, 2019, 16:36

Почти 600 тыс. злотых собрали тысячи поляков для помощи семье украинского заробитчанина Василия Чорнея из Прикарпатья. Из-за плохого самочувствия Василия польская работодательница вывезла его в лес, где он и умер

Об этом сообщает Радио Свобода.

Почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский посетил семью Василия Чорнея в селе Троица, Снятинского района Ивано-Франковской области.

По его словам, помощь семье погибшего украинца - это человеческое измерение солидарности и реакция на недостоинство.

Сообщается, что трое несовершеннолетних детей - девочки 12 и 7 лет, а также 9-летний сын остались без папы, а мама умершего по инвалидности ежедневно нуждается в лекарствах. Консул Витольд Горовский инициировал сбор средств для поддержки семейства. Поляки собрали почти 600 тысяч злотых, а это около 4,2 млн гривен.

Итак, в течение 11 лет, пока младший ребенок украинского заробитчанина не достигнет совершеннолетия, семья Василия Чорнея ежемесячно полубудет чать 14 тысяч гривен.

Кроме того, если дети будут получать образование, то каждый из них будет получать более 10 тысяч гривен в месяц.

Благотворитель Витольд Горовский отказался от присутствия журналиста при встрече и сообщил детали встречи с родственниками погибшего в Facebook.

"Родители Василия Чорнея - Дмитрий и Наталья - получили определенные суммы наличными по необходимости, на покрытие расходов, которые имели в последнее время. В то же время были подписаны условия, которые гарантируют Наталье получения в течение 11 лет, до июня 2030 года, определенной суммы денег. Кроме того, я заверил ее о существенную поддержку для обучения ее детей, а это около 1500 злотых ежемесячно на каждого ребенка. Уже через 5 лет будем решать вопрос об образовании Насти (старшая дочь погибшего, - ред.), в зависимости от ее планов. Был в селе впервые. Не знал раньше их. Должен сказать, что ваши деньги попадают к людям, которые в них нуждаются, которые в трауре, но полны благодарности".