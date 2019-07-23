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Espreso.tvОбществоПод Киевом пьяные девушки напали на врачей скорой и устроили драку с полицейскими

Под Киевом пьяные девушки напали на врачей скорой и устроили драку с полицейскими

23 июля в Боярке Киевской области полицейским пришлось применить газовый баллончик, чтобы угомонить двух девочек-подростков, которые бросались с кулаками на полицейских и врачей скорой

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Полицейские в Боярке вызвали скорую к автомобилю, в котором сидели несовершеннолетние подружки. Ведь обе были очень пьяны.

Когда медики прибыли, девушки отреагировали агрессивно и начали бросаться на врачей и полицейских с кулаками. Чтобы успокоить подружек правоохранителям пришлось применить газовый баллончик.

 

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