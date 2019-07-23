Оккупанты нарушили перемирие - обстреляли Объединенные силы у Луганского
23 июля, 2019, 19:33
Во вторник, 23 июля, по состоянию на 19:00 российские наемники на Донбассе 1 раз обстреляли украинские позиции, нарушив условия соглашения о бессрочном прекращении огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли укрепления Объединенных сил вблизи Луганского с направления Нижнего Лозового из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военных вследствие враждебного обстрела не зафиксировано.
Накануне, 22 июля, в зоне проведения ООС задержали и передали правоохранителям одного человека по подозрению в участии в вооруженных формированиях России и российских наемников.
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