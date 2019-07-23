//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОба Добкины не проходят в Раду: Харьковщина проголосовала за кандидата от "Слуги народа"

Оба Добкины не проходят в Раду: Харьковщина проголосовала за кандидата от "Слуги народа"


фото: 5.ua
По результатам обработки 100% протоколов в одномандатном округе №178 в Харьковской области кандидат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин проиграл выборы, а Михаил Добкин не проходит, ведь в списке "Оппозиционного блока" он 13-й номер

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По результатам обработки 100% протоколов в одномандатном округе №178 в Харьковской области кандидат от "Оппозиционного блока", младший брат экс-губернатора Харьковской области, народного депутата Михаила Добкина Дмитрий не попадет в Верховную Раду.

В округ №178 в Харьковской области входят город Первомайский, Первомайский район, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский районы. Здесь за кандидата от партии "Слуга народа" Александра Литвинова проголосовали 31,59% (20 700 избирателей) на втором месте - самовыдвиженец Анатолий Русецкий - 29,58% (19,3 тыс. избирателей) на третьем месте - кандидат от партии "Оппозиционный блок", нардеп Дмитрий Добкин - 16,20% (10,6 тыс. избирателей).

Дмитрий Добкин запомнится как человек, который часто прятался за колонной в сессионном зале и потом появлялся в очень приподнятом настроении.

Относительно Михаила Добкина, он проиграл, поскольку партия "Оппозиционный блок", в списке которой он занимал 13 место, набрала всего 3,2% голосов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать