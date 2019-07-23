Оба Добкины не проходят в Раду: Харьковщина проголосовала за кандидата от "Слуги народа"

23 июля, 2019, 11:50

По результатам обработки 100% протоколов в одномандатном округе №178 в Харьковской области кандидат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин проиграл выборы, а Михаил Добкин не проходит, ведь в списке "Оппозиционного блока" он 13-й номер

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По результатам обработки 100% протоколов в одномандатном округе №178 в Харьковской области кандидат от "Оппозиционного блока", младший брат экс-губернатора Харьковской области, народного депутата Михаила Добкина Дмитрий не попадет в Верховную Раду.



В округ №178 в Харьковской области входят город Первомайский, Первомайский район, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский районы. Здесь за кандидата от партии "Слуга народа" Александра Литвинова проголосовали 31,59% (20 700 избирателей) на втором месте - самовыдвиженец Анатолий Русецкий - 29,58% (19,3 тыс. избирателей) на третьем месте - кандидат от партии "Оппозиционный блок", нардеп Дмитрий Добкин - 16,20% (10,6 тыс. избирателей).

Дмитрий Добкин запомнится как человек, который часто прятался за колонной в сессионном зале и потом появлялся в очень приподнятом настроении.

Относительно Михаила Добкина, он проиграл, поскольку партия "Оппозиционный блок", в списке которой он занимал 13 место, набрала всего 3,2% голосов.