Оба Добкины не проходят в Раду: Харьковщина проголосовала за кандидата от "Слуги народа"
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
По результатам обработки 100% протоколов в одномандатном округе №178 в Харьковской области кандидат от "Оппозиционного блока", младший брат экс-губернатора Харьковской области, народного депутата Михаила Добкина Дмитрий не попадет в Верховную Раду.
В округ №178 в Харьковской области входят город Первомайский, Первомайский район, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский районы. Здесь за кандидата от партии "Слуга народа" Александра Литвинова проголосовали 31,59% (20 700 избирателей) на втором месте - самовыдвиженец Анатолий Русецкий - 29,58% (19,3 тыс. избирателей) на третьем месте - кандидат от партии "Оппозиционный блок", нардеп Дмитрий Добкин - 16,20% (10,6 тыс. избирателей).
Дмитрий Добкин запомнится как человек, который часто прятался за колонной в сессионном зале и потом появлялся в очень приподнятом настроении.
Относительно Михаила Добкина, он проиграл, поскольку партия "Оппозиционный блок", в списке которой он занимал 13 место, набрала всего 3,2% голосов.
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