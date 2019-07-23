На Западе Африки затонул украинский траулер. Есть погибшие

23 июля, 2019, 12:52

У мавританского порта Нуадибу затонул украинский траулер "Иван Голубец", на котором перед этим вспыхнул пожар

Об этом сообщил экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, пишет Думская.

Отмечается, что судно лежит на океанском шельфе у побережья Мавритании на глубине 35 м. Достоверно известно о гибели двух моряков.

По словам Бабина, на борту были ученики "Керченского морского технологического университета", ведь, по его предположениям, судно эксплуатировали с крымскими "учебными заведениями".

Ранее сообщалось о погибшем мотористе.

Напомним, что пожар начался в воскресенье, 21 июля.

Огонь вспыхнул в машинном отделении и распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер.

На траулере находилось дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции.