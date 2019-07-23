На Западе Африки затонул украинский траулер. Есть погибшие
Об этом сообщил экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, пишет Думская.
Отмечается, что судно лежит на океанском шельфе у побережья Мавритании на глубине 35 м. Достоверно известно о гибели двух моряков.
По словам Бабина, на борту были ученики "Керченского морского технологического университета", ведь, по его предположениям, судно эксплуатировали с крымскими "учебными заведениями".
Ранее сообщалось о погибшем мотористе.
Напомним, что пожар начался в воскресенье, 21 июля.
Огонь вспыхнул в машинном отделении и распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер.
На траулере находилось дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции.
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