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Espreso.tvОбществоНа Западе Африки затонул украинский траулер. Есть погибшие

На Западе Африки затонул украинский траулер. Есть погибшие

У мавританского порта Нуадибу затонул украинский траулер "Иван Голубец", на котором перед этим вспыхнул пожар

Об этом сообщил экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, пишет Думская.

Отмечается, что судно лежит на океанском шельфе у побережья Мавритании на глубине 35 м. Достоверно известно о гибели двух моряков.

По словам Бабина, на борту были ученики "Керченского морского технологического университета", ведь, по его предположениям, судно эксплуатировали с крымскими "учебными заведениями".

Ранее сообщалось о погибшем мотористе.

Напомним, что пожар начался в воскресенье, 21 июля.

Огонь вспыхнул в машинном отделении и распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер.

На траулере находилось дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции.

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