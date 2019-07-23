На участке на Закарпатье результаты голосования за мажоритарщиков признали недействительными

23 июля, 2019, 18:09

Гражданину, который зарегистрирован в другом округе и временно сменил место голосования без изменения избирательного адреса, члены участковой комиссии пытались выдать два бюллетеня

Об этом сообщает "Опора".

На избирательном участке №210489, в поселке Солотвино Тячевского района (округ №72, центр - Тячев), согласно данным сайта Центральной избирательной комиссии, результаты голосования по мажоритарному округу признаны недействительным.

По информации с ОИК №72, на участке №210489 в день выборов бюллетени получили 250 человек, а 61 избиратель, который менял место голосования без изменения избирательного адреса, получил бюллетень для голосования в одномандатном избирательном округе.

"61 избиратель, который мог голосовать только за партийные списки, получил и бюллетени за кандидатов-мажоритарщиков", - пояснили в "Опоре".

По словам члена ОИК Ивана Деяка члены участковой избирательной комиссии сами признали голосование по одномандатному округу на своем участке недействительным и составили соответствующий акт.

На избирательном участке №210371, в селе Дубриничи Перечинского района (округ №70 с центром в Сваляве), наблюдателю "Опоры", зарегистрированному в другом округе и временно сменившему место голосования без изменения избирательного адреса, члены участковой комиссии пытались выдать два бюллетеня. После того, как наблюдатель пояснил, что может получить только один, бюллетень за кандидата по округу погасили как недействительный.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 92 Закона Украины "О выборах народных депутатов", участковая избирательная комиссия может признать голосование на избирательном участке недействительным в случае установления нею нарушений требований настоящего Закона, в результате которых невозможно достоверно установить результаты волеизъявления избирателей, лишь при следующих обстоятельствах: выявление фактов незаконного голосования (опускания избирательного бюллетеня в избирательную урну за избирателя другим лицом, кроме случаев, предусмотренных частью девятой статьи 85 настоящего Закона; голосования лицами, не имеющими права голоса; голосования лицами, которые не включены в список избирателей на этом избирательном участке или включены в него безосновательно; голосования избирателями, которым на основании части третьей статьи 7 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" временно изменено место голосования (без изменения избирательного адреса ) на другой избирательный участок за пределами одномандатного округа, к которому они относятся на основании сведений Государственного реестра избирателей об их избирательном адресе, внесенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке и безосновательно получили избирательные бюллетени для голосования в одномандатном округе; голосования избирателем более одного раза) в количестве, превышающем пять процентов количества избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательном участке.

Также в соответствии с частью 10 статьи 2 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", избиратель, который проживает или в день проведения голосования на выборах депутатов находится на территории иностранного государства, а также гражданин Украины, которому временно изменено место голосования (без изменения избирательного адреса ) на другой избирательный участок за пределами одномандатного округа, к которому такой избиратель отнесен на основании сведений Государственного реестра избирателей о его избирательном адресе, имеет право голоса на выборах депутатов только в общегосударственном округе. Реализация этого права обеспечивается включением избирателя в список избирателей на соответствующем избирательном участке с указанием, что такой избиратель получает лишь бюллетень для голосования в общегосударственном округе.