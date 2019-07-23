На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка, есть погибший

"С киргизской стороны было применено оружие, погиб 52-летний учитель школы Джалолиддин Кароев. Огнестрельное ранение получили пятеро, в том числе, Абдулрасул Шомирсаидов, начальник следственного отдела УМВД по Согдийской области", - сказал он.

По его словам, все раненые находятся в Воруской больнице.

В Государственной пограничной службе Кыргызстана сообщили, что граждане Таджикистана пытались установить флагшток на неопределенном участке границы возле надписи "Ворух", что не понравилось жителям киргизского села Аксай.

В результате между жителями двух стран и возник конфликт.

Отмечается, протяженность таджикско-киргизской границы составляет 976 км, из которых на сегодня делимитированы и демаркированы только 504 км. Неопределенная линия границы может быть также причиной конфликтов пограничных поселений. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земли, воды, незаконного пересечения границы и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.

Ранее источники в Таджикистане сообщили Радио Озоди, что темой разговора на предстоящей встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона и его киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова должен стать вопрос демаркации и делимитации таджикско-киргизской границы.