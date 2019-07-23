Майкл Щур увольняется с UA: Первого
23 июля, 2019, 13:05
Журналист Роман Винтонив, более известный как Майкл Щур, увольняется с Национальной общественной телерадиокомпании Украины
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Друзья, привет. Официально сообщаю: я увольняюсь с Общественного для того, чтобы сосредоточиться на Телевидении Торонто и творчеству. Увольняюсь с 1 августа", - написал он.
В комментариях Винтон отметил, что "Телевидение Торонто" будет продолжать выходить на Общественном.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют