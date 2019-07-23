Майкл Щур увольняется с UA: Первого

23 июля, 2019, 13:05

Журналист Роман Винтонив, более известный как Майкл Щур, увольняется с Национальной общественной телерадиокомпании Украины

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, привет. Официально сообщаю: я увольняюсь с Общественного для того, чтобы сосредоточиться на Телевидении Торонто и творчеству. Увольняюсь с 1 августа", - написал он.

В комментариях Винтон отметил, что "Телевидение Торонто" будет продолжать выходить на Общественном.