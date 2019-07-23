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Espreso.tvОбществоМайкл Щур увольняется с UA: Первого

Майкл Щур увольняется с UA: Первого

Журналист Роман Винтонив, более известный как Майкл Щур, увольняется с Национальной общественной телерадиокомпании Украины

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, привет. Официально сообщаю: я увольняюсь с Общественного для того, чтобы сосредоточиться на Телевидении Торонто и творчеству. Увольняюсь  с 1 августа", - написал он.

В комментариях Винтон отметил, что "Телевидение Торонто" будет продолжать выходить на Общественном.

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