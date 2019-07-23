Коноплянка может стать одноклубником экс-динамовца Виды
23 июля, 2019, 13:04
"Бешикташ", за который выступает экс-динамовец Домагой Вида, собирается перехватить у "Фенербахче" украинца Евгения Коноплянку
Об этом сообщает Yenivatangazetes.
"Бешикташ" провел успешные переговоры с украинским полузащитником "Шальке" Евгением Коноплянкой. По информации источника, о подписании украинца практически договорился другой стамбульский клуб "Фенербахче", но теперь именно "Бешикташ" - главный претендент на полузащитника.
"Шальке" сначала требовал за Коноплянку 6 млн евро, однако клубы могут сойтись на сумме трансфера в 3 млн евро.
Ранее появлялась информация, что "Бешикташ" хочет арендовать украинца.
За "Бешикташ" с декабря 2017 года выступает экс-динамовец Домагой Вида.
- 22 июля стало известно, что переход Коноплянки в "Фенербахче" зависит от другого трансфера .
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