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Espreso.tvСпортКоноплянка может стать одноклубником экс-динамовца Виды

Коноплянка может стать одноклубником экс-динамовца Виды


фото: xsport.ua
"Бешикташ", за который выступает экс-динамовец Домагой Вида, собирается перехватить у "Фенербахче" украинца Евгения Коноплянку

Об этом сообщает Yenivatangazetes.

"Бешикташ" провел успешные переговоры с украинским полузащитником "Шальке" Евгением Коноплянкой. По информации источника, о подписании украинца практически договорился другой стамбульский клуб "Фенербахче", но теперь именно "Бешикташ" - главный претендент на полузащитника.

"Шальке" сначала требовал за Коноплянку 6 млн евро, однако клубы могут сойтись на сумме трансфера в 3 млн евро.

Ранее появлялась информация, что "Бешикташ" хочет арендовать украинца.

За "Бешикташ" с декабря 2017 года выступает экс-динамовец Домагой Вида.

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