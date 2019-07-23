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Espreso.tvОбществоКлип ONUKA и Бадоева номинировали на международную кинопремию Social World Film Festival

Клип ONUKA и Бадоева номинировали на международную кинопремию Social World Film Festival

Социальное видео Алана Бадоева для Onuka на песню Strum номинировано на международную кинопремию Social World Film Festival

Об этом пишет Jetsetter .

Видеоновелла длится 6 минут. Она снята в жанре поэтического реализма и будет представлена ​​в рамках кинофестиваля в Сорренто на следующей неделе.

Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и Onuka состоялась в сентябре 2018 года в рамках социальной инициативы музыкантов и общественной организации "Украина без мусора" - ECOSTRUM. Она посвящена проблеме отношения украинцев к бытовому мусору.

Съемки проходили в 25 км от Киева - в Подгорцах, где находится главная свалка бытовых отходов столицы, которая выросла до размеров 27-этажного дома.

 

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