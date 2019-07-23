Экс-капитан "Динамо" вернулся из российского клуба в Украину
23 июля, 2019, 17:06
Бывший капитан киевского "Динамо" Тарас Михалик перешел из московского "Локомотива" в луцкую "Волынь"
Об этом сообщает официальный сайт "Волыни".
Таким образом 35-летний экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в клубе первой лиги.
Тарас Михалик выступал за "Локомотив" с 2013 по 2019 год. За "Динамо" играл с 2006 до 2013 года и был капитаном команды во время работы в Киеве нынешнего тренера "Локомотива" - россиянина Юрия Семина.
Также выступал за киевский ЦСКА и "Закарпатье".
В составе сборной Украины Тарас Михалик сыграл 32 матча. В 2006 году стал вице-чемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.
- 14 мая экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик заявил, что летом покинет московский "Локомотив" и может перейти в "Волынь".
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