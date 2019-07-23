Экс-капитан "Динамо" вернулся из российского клуба в Украину

23 июля, 2019, 17:06

Бывший капитан киевского "Динамо" Тарас Михалик перешел из московского "Локомотива" в луцкую "Волынь"

Об этом сообщает официальный сайт "Волыни".

Таким образом 35-летний экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в клубе первой лиги.

Тарас Михалик выступал за "Локомотив" с 2013 по 2019 год. За "Динамо" играл с 2006 до 2013 года и был капитаном команды во время работы в Киеве нынешнего тренера "Локомотива" - россиянина Юрия Семина.

Также выступал за киевский ЦСКА и "Закарпатье".

В составе сборной Украины Тарас Михалик сыграл 32 матча. В 2006 году стал вице-чемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.