Экс-главу Запорожской ОГА, который не задекларировал имущества на 43 млн грн, отпустили под личное обязательство
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Следственный судья частично удовлетворил ходатайство обвинения и обязал Константина Брыля: прибывать к детективу, прокурору, в суд по каждому требованию, не отлучаться из Киева без их разрешения, сообщать им о перемене места жительства и / или работы, воздерживаться от общения, касаемого обстоятельств данного уголовного производства с рядом свидетелей.
Чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.
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