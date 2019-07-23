Экс-главу Запорожской ОГА, который не задекларировал имущества на 43 млн грн, отпустили под личное обязательство

23 июля, 2019, 13:01

Соломенский районный суд Киева 19 июля отпустил под личное обязательство бывшего главу Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля, которому объявили подозрение в декларировании недостоверной информации

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство обвинения и обязал Константина Брыля: прибывать к детективу, прокурору, в суд по каждому требованию, не отлучаться из Киева без их разрешения, сообщать им о перемене места жительства и / или работы, воздерживаться от общения, касаемого обстоятельств данного уголовного производства с рядом свидетелей.

Чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.