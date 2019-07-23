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Espreso.tvОбществоЭкс-главу Запорожской ОГА, который не задекларировал имущества на 43 млн грн, отпустили под личное обязательство

Экс-главу Запорожской ОГА, который не задекларировал имущества на 43 млн грн, отпустили под личное обязательство

Соломенский районный суд Киева 19 июля отпустил под личное обязательство бывшего главу Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля, которому объявили подозрение в декларировании недостоверной информации

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство обвинения и обязал Константина Брыля: прибывать к детективу, прокурору, в суд по каждому требованию, не отлучаться из Киева без их разрешения, сообщать им о перемене места жительства и / или работы, воздерживаться от общения, касаемого обстоятельств данного уголовного производства с рядом свидетелей.

Чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

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