Доллар и евро продолжают дешеветь

23 июля, 2019, 08:30

Во вторник, 23 июля, валюта упала в цене

Об этом говорится на сайте НБУ.

В частности, $ 1 подешевел на 18 копеек и стоит 25,64 грн.

Евро сбросил 22 копейки и стоит 28,76 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $ 1 покупают по 25,85 грн, продают - по 25,92 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 28,94 грн, продают - 29,08 грн.