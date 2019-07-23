Доллар и евро продолжают дешеветь
23 июля, 2019, 08:30
Во вторник, 23 июля, валюта упала в цене
Об этом говорится на сайте НБУ.
В частности, $ 1 подешевел на 18 копеек и стоит 25,64 грн.
Евро сбросил 22 копейки и стоит 28,76 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $ 1 покупают по 25,85 грн, продают - по 25,92 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 28,94 грн, продают - 29,08 грн.
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