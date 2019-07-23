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Espreso.tvОбществоДень Независимости: сколько украинцы будут отдыхать в августе

День Независимости: сколько украинцы будут отдыхать в августе

В украинцев будет 3 выходных подряд

Об этом передает Еспресо.TV

День Независимости празднуют 24 августа. В этом году праздник приходится на субботу. Следовательно, украинцы будут отдыхать 24,25 и 26 августа (понедельник).

В государственных учреждениях рабочий день в пятницу, 23 августа, сократят на 1 час.

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