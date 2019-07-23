День Независимости: сколько украинцы будут отдыхать в августе

23 июля, 2019, 11:01

В украинцев будет 3 выходных подряд

Об этом передает Еспресо.TV

День Независимости празднуют 24 августа. В этом году праздник приходится на субботу. Следовательно, украинцы будут отдыхать 24,25 и 26 августа (понедельник).

В государственных учреждениях рабочий день в пятницу, 23 августа, сократят на 1 час.