День Независимости: сколько украинцы будут отдыхать в августе
23 июля, 2019, 11:01
В украинцев будет 3 выходных подряд
Об этом передает Еспресо.TV
День Независимости празднуют 24 августа. В этом году праздник приходится на субботу. Следовательно, украинцы будут отдыхать 24,25 и 26 августа (понедельник).
В государственных учреждениях рабочий день в пятницу, 23 августа, сократят на 1 час.
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