//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦИК уже начала получать протоколы с мокрыми печатями

ЦИК уже начала получать протоколы с мокрыми печатями


фото: reuters
ЦИК получила уже 5 протоколов с мокрыми печатями от окружных избирательных комиссий

Об этом передает корреспондент Еспресо.TV.

Протоколы поступили от следующих округов:

  • 45 и 51 (Донецкая область)
  • 213 (Киев, Деснянский район)
  • 37 (Кривой Рог)
  • 141 (Кременчуг)

По словам корреспондента, упакованные протоколы привозят главы ОИК и отчитываются перед ЦИК о результатах голосования на их округах.

Напомним, что ЦИК начала заседание, которое продлится до того момента, пока не привезут протоколы с мокрыми печатями со всех 199 округов.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать