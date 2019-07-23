ЦИК уже начала получать протоколы с мокрыми печатями

23 июля, 2019, 12:18

ЦИК получила уже 5 протоколов с мокрыми печатями от окружных избирательных комиссий

Об этом передает корреспондент Еспресо.TV.

Протоколы поступили от следующих округов:

45 и 51 (Донецкая область)

213 (Киев, Деснянский район)

37 (Кривой Рог)

141 (Кременчуг)

По словам корреспондента, упакованные протоколы привозят главы ОИК и отчитываются перед ЦИК о результатах голосования на их округах.

Напомним, что ЦИК начала заседание, которое продлится до того момента, пока не привезут протоколы с мокрыми печатями со всех 199 округов.