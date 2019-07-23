ЦИК уже начала получать протоколы с мокрыми печатями
23 июля, 2019, 12:18
ЦИК получила уже 5 протоколов с мокрыми печатями от окружных избирательных комиссий
Об этом передает корреспондент Еспресо.TV.
Протоколы поступили от следующих округов:
- 45 и 51 (Донецкая область)
- 213 (Киев, Деснянский район)
- 37 (Кривой Рог)
- 141 (Кременчуг)
По словам корреспондента, упакованные протоколы привозят главы ОИК и отчитываются перед ЦИК о результатах голосования на их округах.
Напомним, что ЦИК начала заседание, которое продлится до того момента, пока не привезут протоколы с мокрыми печатями со всех 199 округов.
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