ЦИК обработала 98,5% протоколов: "Батькивщина" держится на третьей позиции

23 июля, 2019, 23:04

По результатам обработки 98,54% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины партия-лидер "Слуга народа" получила 43,12% поддержки избирателей

Об этом сообщает сайт ЦИК .

На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,03%), третье удерживает ВО "Батькивщина" (8,18%), четвертое место занимает "Европейская солидарность" с результатом 8,12%.

Замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,85%).

Из партий-аутсайдеров больше всего избиратели поддержали "Радикальную партию Олега Ляшко" - 4,01%.