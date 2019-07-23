Безбровая Фрида на рекламе косметики возмутила поклонников художницы

23 июля, 2019, 22:50

К 112-летию со дня рождения мексиканской художницы Фриды Кало запустили линию косметики с ее изображением, которое возмутило фанов в сети из-за отсутствия культовой моноброви

Об этом сообщает издание artnet.

Официальный агент по лицензированию коммерческих продуктов с именем художницы Frida Kahlo Corporation представил продукты для макияжа, изготовленные компанией Ulta Beauty по цене от 10 до 30 долларов.

Однако, фанатов Кало разозлил портрет художницы на упаковке косметики. Ведь он не соответствует действительности. Монобровь художницы, которая стала ее особенностью известной на весь мир, была несколько подретуширована, вероятно, чтобы соответствовать современным канонам привлекательности.

Кроме того, линия косметики призывала быть собой, но отретушированное фото это отрицало.

"Никогда не извиняйся за то, кем ты есть, - анонсировала свой продукт компания. - Вдохновленная силой Фриды, эта коллекция полна смелых цветов, ярких помад, блестящих хайлайтеров и многого другого".

Поклонники художницы обвинили компанию в использовании фоторедактора и пост моментально собрал более 7 тысяч комментариев.

В компании Ulta Beauty отрицали обвинения фанов Фриды:

"Из уважения к ее наследию мы больше года тесно сотрудничали с Frida Kahlo Corporation для создания этой коллекции. Вместе мы отобрали образцы из их официальной библиотеки, прославляющие красоту и дух Фриды. Изображения Фриды - это оригиналы, без изменений в ее образе, в том числе ее фирменная монобровь".

Один из пользователей утверждает, что для косметики была использована черно-белая версия цветной фотографии, сделанной в 1920-х годах, когда знаменитая монобровь и усики на лице Кало были менее выраженными.

Однако, фаны настаивают, что следовало использовать более привычное изображение художницы.

"Если бы вы хотели по-настоящему оценить ее и заявить о себе в индустрии красоты, вы бы не использовали единственный портрет, который показывает ее в рамках традиционных стандартов красоты", - пишет один из разочарованных комментаторов.