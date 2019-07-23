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Espreso.tvОбществоАМКУ оштрафовал Харкиврегионгаз на 3 млн из-за завышенных цен для населения

АМКУ оштрафовал Харкиврегионгаз на 3 млн из-за завышенных цен для населения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Харкиврегионгаз" на 3 млн грн за реализацию сжиженного газа в баллонах по завышенной цене

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.

"19 июля 2019 года Временной административной коллегией АМКУ на "Харкиврегионгаз" наложен штраф в размере 3 млн грн и обязано прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. ООО признан виновным в злоупотреблении монопольным положением на рынке услуг по реализации сжиженного газа (в баллонах) для бытовых нужд в пределах негазифицированных населенных пунктов Харьковской области ", - написал Терентьев.

По его словам, отсутствие конкурентов позволило предприятию в течение 2015-2018 годов включить завышенные эксплуатационные расходы в расчет цены на этот газ, что привело к увеличению его стоимости.

 

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