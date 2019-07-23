//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАкцент будет делаться на механизм обанкрочивания Украины, внутренний политический подрыв, - Бессмертный о противостоянии с РФ

Акцент будет делаться на механизм обанкрочивания Украины, внутренний политический подрыв, - Бессмертный о противостоянии с РФ

Россия и пророссийские силы будут делать ставку на внутриполитический подрыв Украины

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

"Я не почувствовал там кардинальных изменений в позиции, но есть определенная растерянность. Они не знают чего ожидать и, очевидно, их стратегический план изменился. Они будут сохранять напряжение по линии разграничений с одной стороны. С другой стороны я думаю, что основной акцент будет сделан на такой механизм как обанкрочивание Украины - это первое. Внутренний политический подрыв".

Бессмертный отметил, что отдельные лица теперь будут влиять на ситуацию в государстве изнутри, а именно - из парламента.

"Не случайно отдельные действующие лица переместились из Минска в парламент Украины. Это сигнал. Не просто сигнал, что люди захотели так, а это им сформировано новое задание. Плацдарм перемещается туда", - добавил он.

Бессмертный подчеркнул, что Украина обязана в Минском процессе продвигать вопросы безопасности, вопросы обмена военнопленными и социально-гуманитарные вопросы.

"И это сочетание социально гуманитарных вопросов о которых я говорил ранее и безопасности, так как не будут ремонтировать мост в Станице, если будут стрелять. Оно позволяет надеяться на то, что удастся найти определенные механизмы, ситуацию, хотя бы минимизировать с огнем", - пояснил он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать