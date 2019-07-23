Акцент будет делаться на механизм обанкрочивания Украины, внутренний политический подрыв, - Бессмертный о противостоянии с РФ
Об этом заявил в эфире Еспресо.TV представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.
"Я не почувствовал там кардинальных изменений в позиции, но есть определенная растерянность. Они не знают чего ожидать и, очевидно, их стратегический план изменился. Они будут сохранять напряжение по линии разграничений с одной стороны. С другой стороны я думаю, что основной акцент будет сделан на такой механизм как обанкрочивание Украины - это первое. Внутренний политический подрыв".
Бессмертный отметил, что отдельные лица теперь будут влиять на ситуацию в государстве изнутри, а именно - из парламента.
"Не случайно отдельные действующие лица переместились из Минска в парламент Украины. Это сигнал. Не просто сигнал, что люди захотели так, а это им сформировано новое задание. Плацдарм перемещается туда", - добавил он.
Бессмертный подчеркнул, что Украина обязана в Минском процессе продвигать вопросы безопасности, вопросы обмена военнопленными и социально-гуманитарные вопросы.
"И это сочетание социально гуманитарных вопросов о которых я говорил ранее и безопасности, так как не будут ремонтировать мост в Станице, если будут стрелять. Оно позволяет надеяться на то, что удастся найти определенные механизмы, ситуацию, хотя бы минимизировать с огнем", - пояснил он.
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