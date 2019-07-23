800 футбольных полей в час: Еврокомиссия призывает замедлить уничтожение лесов

23 июля, 2019, 17:04

Европейская Комиссия выдвинула новую рамочную основу для действий по защите и восстановлению мировых лесов, в которой предлагает меры по расширению международного сотрудничества с заинтересованными сторонами и государствами-членами ЕС

Соответствующее предложение представил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

Европейская Комиссия опубликовала документ с предложениями по международному сотрудничеству в сфере защиты и восстановления лесов в мире.

"Сегодня Европейская Комиссия выдвинула новую рамочную основу для действий по защите и восстановлению мировых лесов, на которые приходятся 80% биоразнообразия на суше и поддерживающих существование примерно четверти населения мира, а также имеющих жизненно важное значение для наших усилий в борьбе с климатом", - говорится в коммюнике ЕК.

"Леса - это зеленые легкие нашей планеты, и мы должны заботиться о них так же, как мы заботимся о наших собственных легких. Мы не достигнем наших климатических целей без защиты лесов мира. Сегодня мы посылаем важный сигнал нашим гражданам и нашим партнерам во всем мире, что ЕС готов играть ведущую роль в этой сфере в ближайшие пять лет и в последующие годы", - сказал Тиммерманс.

В опубликованном документе представлены меры по расширению международного сотрудничества с заинтересованными сторонами и государствами-членами ЕС, содействие устойчивому финансированию, эффективному использованию земли и ресурсов, устойчивому созданию рабочих мест и управлению цепями поставок, а также по целевым исследованиям и сбору данных.

В предложениях Еврокомиссии содержится первичная оценка возможных новых мер регулирования с целью минимизировать влияние потребления в Евросоюзе на деградацию и исчезновение лесов.

В коммюнике ЕК приводятся данные, согласно которым в период с 1990 по 2016 год в мире была потеряна площадь лесов в 1,3 млн кв. км, а это "эквивалентно примерно 800 футбольным полям в час".

Основным фактором этого обезлесения, объясняют в Брюсселе, спрос на продукты питания, корма, биотопливо, лесоматериалы и другие товары.