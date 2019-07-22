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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал указ о развитии региона Карпат

Зеленский подписал указ о развитии региона Карпат


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О развитии региона украинских Карпат"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Указ № 543/2019) направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Также Зеленский обязал Кабинет министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020- 2022 гг. с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Кроме того, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

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