Зеленский подписал указ о развитии региона Карпат
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Указ № 543/2019) направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.
Также Зеленский обязал Кабинет министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020- 2022 гг. с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.
Кроме того, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.
- Напомним, 3 апреля Кабинет министров Украины утвердил Концепцию развития горных территорий украинских Карпат на 2019-2027 .
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