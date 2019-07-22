Зеленский подписал указ о развитии региона Карпат

22 июля, 2019, 14:30

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Указ № 543/2019) направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Также Зеленский обязал Кабинет министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020- 2022 гг. с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Кроме того, согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.