Зеленский назначил стипендии знаменитым паралимпийцам

22 июля, 2019, 14:15

Об этом говорится в указе №544 / 2019, опубликованном на сайте президента .

"В соответствии с Указом Президента Украины от 6 апреля 2006 года № 290" О мерах по физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью и поддержки паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине "(с изменениями, внесенными Указами от 21 июля 2008 года № 642, от 8 июля 2009 года № 517, от 15 февраля 2010 № 163, от 23 февраля 2012 № 142, от 17 сентября 2012 № 547, от 12 июля 2013 № 377, от с декабря 2015 № 677, от 24 июля 2017 № 188, от 16 ноября 2018 № 367 и от 9 января 2019 № 4) п ", - говорится в указе.

Поэтому, выносится:

1. Назначить стипендии президента Украины выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам:

АДЖАМЕТОВОЙ Лейле Ильясивне - чемпионке Европы 2018 году с легкой атлетике (Харьковская область), в размере 7000 гривен

БОГОДАЙКО Евгению Витальевичу - чемпиону Европы 2018 году с плавания (Полтавская область), в размере 7000 гривен

ДАНИЛЮКУ Роману Тарасовичу - чемпиону Европы 2018року по легкой атлетике (Черкасская область), в размере 7000 гривен

ДЕМЕНТЬЕВУ Егору Викторовичу - чемпиону мира 2018 года по велосипедному спорту (Донецкая область), в размере 12 000 гривен

ДЕМЧУКУ Андрею Богдановичу - чемпиону Европы 2018 году с фехтованию на колясках (Львовская область), в размере 7000 гривен

ДУБРОВУ Денису Витальевичу - чемпиону Европы 2018 году с плавания (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен

ЕМЕЛЬЯНОВУ Сергею Александровичу - чемпиону мира 2018 года с параканое (Волынская область), в размере 12 000 гривен

КАПУСТЕ Андриане Андреевне - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону (Закарпатская область), в размере 7000 гривен

КОВАЛЬЧУКУ Василию Владимировичу - серебряному призеру чемпионата мира 2018 года по пулевой стрельбе (Одесская область), в размере 9000 гривен

КОНАШУК Богдане Петровне - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по лыжным гонкам (Волынская область), в размере 7000 гривен

КОНОНОВОЙ Александре Николаевне - чемпионке мира 2019 по лыжным гонкам (Киевская область), в размере 12 000 гривен

КРАВЧУКУ Василию Васильевичу - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону (Львовская область), в размере 7000 гривен

КРИПИКУ Максиму Сергеевичу - чемпиону Европы 2018 году с плавания (Харьковская область), в размере 7000 гривен

ЛИПЕЦКОЙ Юлии Евгеньевне - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по тхэквондо (Запорожская область), в размере 7000 гривен

МЕРЕШКО Елизавете Даниловне - чемпионке Европы 2018 году с плавания (Херсонская область), в размере 7000 гривен

ОВСИЙ Зое Викторовне - чемпионке Европы 2018 году с легкой атлетике (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен

ПОЛЯНСКОМУ Роману Александровичу - серебряному призеру чемпионата мира 2018 года по гребле академической (Одесская область), в размере 9000 гривен

ПОМАЗАН Марии Александровне - чемпионке Европы 2018 году с легкой атлетике (Запорожская область), в размере 7000 гривен

ОТАПЕНКО Василию Васильевичу - чемпиону мира 2019 по лыжным гонкам (Черниговская область), в размере 12 000 гривен

РЕПТЮХУ Игорю Николаевичу - чемпиону ХИИ зимних Паралимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам (Черниговская область), в размере 15 000 гривен

РЕШЕТИНСКОМУ Ярославу Юрьевичу - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону (M. Киев), в размере 7000 гривен

СТЕФУРАКУ Назару Дмитриевичу - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону (Харьковская область), в размере 7000 гривен

СТЕЦЕНКО Анне Александровне - чемпионке Европы 2018 году с плавания (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен

СУЯРКО Дмитрию Олеговичу - чемпиону мира 2019 по лыжным гонкам (Черниговская область), в размере 12 000 гривен

ФЕДИНУ Алексею Михайловичу - чемпиону Европы 2018 году с плавания (Киевская область), в размере 7000 гривен

ЦВЕТОВУ Игорю Сергеевичу - чемпиону Европы 2018 году с легкой атлетике (Николаевская область), в размере 7000 гривен

ЧЕРНЯК Инне Николаевне - чемпионке мира 2018 года по дзюдо (Запорожская область), в размере 12 000 гривен

ЩЕРБАКОВУ Дмитрию Сергеевичу - чемпиону Европы 2018 году с боулинга (Одесская область), в размере 7000 гривен

ЯРЕМЕНКО Константину Руслановичу - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону (Киев), в размере 7000 гривен

БЕНЕДИК Элле Дмитриевне - тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпионки Европы 2018 Мерешко Е.Д. (Херсонская область), в размере 7000 гривен

БОЙКО Галине Николаевне - тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпионки Европы 2018 Хруль А.С. (Полтавская область), в размере 7000 гривен

БОНДАРЕНКО Юрий Романович - главному тренеру сборной команды Украины по гребле академической и тренеру серебряного призера чемпионата мира 2018 года Полянского Р.А. (Днепропетровская область), в размере 9000 гривен

ВЕРТИНСКОМУ Кириллу Вячеславович - тренеру чемпионки мира 2018 года по дзюдо Черняк И.Н. (Запорожская область), в размере 12 000 гривен

ВИНОГРАДОВОЙ Ирине Игоревне - главному тренеру сборной команды Украины по стрельбе пулевой и тренеру серебряного призера чемпионата мира 2018 года Ковальчука В.В. (Одесская область), y po3Mipi 9000 гривен

ДЕМЕНТЬЕВУ Виктору Петровичу - старшему тренеру сборной команды Украины по велосипедному спорту и тренеру чемпиона мира 2018 года Дементьева Е.В. (Донецкая область), в размере 12 000 гривен

ЕДИШЕРАШВИЛИ Тамаре Владимировне - старшему тренеру сборной команды Украины по легкой атлетике и тренеру чемпионки Европы 2018 Помазан Н.А. (Запорожская область), y pазмере 7000 гривен

ЗАВЕДЕЕВУ Анатолию Анатольевичу - старшему тренеру сборной команды Украины по лыжным гонкам и тренеру чемпионки мира 2019 Кононовой А.Н. (Киевская область), в размере 12 000 гривен

ЗАГРЕБЕ Вячеславу Николаевичу - главному тренеру сборной команды Украины по параканое и тренеру чемпиона мира 2018 года Емельянова С.А. (Днепропетровская область), в размере 12 000 гривен

КАЗНАЧЕЕВУ Андрей Викторович - главному тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 Трусова А.А. (Донецкая область), в размере 7000 гривен

КАЗНАЧЕЕВОЙ Светлане Михайловне - старшему тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 Смирнова В.С. (Донецкая область), в размере 7000 гривен

КАЛАЙДЕ Ильи Сергеевичу - тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 Богодайко Е.В. (Полтавская область), в размере 7000 гривен

КЕКЕ Василию Григорьевичу - тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 Крипака М.С. (Харьковская область), в размере 7000 гривен

КИРДОДЕ Ивану Ивановичу - тренеру чемпиона Европы 2018 году с легкой атлетике Данилюка Р.Т. (Черкасская область), y po3Mipi 7000 гривен

КОВАЛЮ Василию Андреевичу - тренеру бронзового призера чемпионата мира 2019 по биатлону Капустей А.А. (Закарпатская область), в размере 7000 гривен

КОЛЕСНИКОВОЙ Светлане Николаевне - тренеру сборной команды Украины по фехтованию на колясках и тренеру чемпиона Европы 2018 Демчука А.Б. (Львовская область), в размере с 5 тысяч гривен

МАКСИМОВУ Руслану Юрьевичу - тренеру сборной команды Украины по легкой атлетике и тренеру чемпионки Европы 2018 Москаленко А.В. (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен

МАКСИМОВОЙ Марине Алексеевне - тренеру сборной команды Украины по легкой атлетике и тренеру чемпионки Европы 2018 Евсей З.В. (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен

МКРТЧАНУ Оганесу Хачатуровичу - тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпионки Европы 2018 Стеценко А.А. (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен

НИКУЛИНУ Виктору Николаевичу - тренеру чемпиона Европы 2018 году с фехтованию на колясках Демчука А.Б. (Львовская область), в размере 3,5 тысячи гривен

СЕМЕНОВУ Александру Владимировичу - старшему тренеру сборной команды Украины по лыжным гонкам и тренеру чемпиона мира 2019 Суярко Д.А. (Черниговская область), в размере 12 000 гривен

СПИВАКУ Игорю Ивановичу - старшему тренеру сборной команды Украины по лыжным гонкам и тренеру чемпиона ХИИ зимних Паралимпийских игр 2018 года Рептюха И.М. (Киевская область), в размере 15 000 гривен

ТОЛОКНЯНИКУ Светлане Витальевне - тренеру чемпиона Европы 2018 году с плавания Дуброва Д.В. (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен

ТУРЧИНУ Виктору Анатольевичу - тренеру чемпиона Европы 2018 году с плавания Федыны А.Н. (Киевская область), в размере 7000 гривен

ХРИСТИКУ Владимиру Васильевичу - тренеру сборной команды Украины по фехтованию на колясках и тренеру чемпионки Европы 2018 Федот А.В. (Николаевская область), в размере 7000 гривен.

С вступлением в силу настоящего Указа лицам, указанным в статье 1 настоящего Указа, которым стипендия уже назначена Президентом Украины на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная настоящим Указом.