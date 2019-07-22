Зеленский назначил стипендии знаменитым паралимпийцам
Об этом говорится в указе №544 / 2019, опубликованном на сайте президента .
"В соответствии с Указом Президента Украины от 6 апреля 2006 года № 290" О мерах по физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью и поддержки паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине "(с изменениями, внесенными Указами от 21 июля 2008 года № 642, от 8 июля 2009 года № 517, от 15 февраля 2010 № 163, от 23 февраля 2012 № 142, от 17 сентября 2012 № 547, от 12 июля 2013 № 377, от с декабря 2015 № 677, от 24 июля 2017 № 188, от 16 ноября 2018 № 367 и от 9 января 2019 № 4) п ", - говорится в указе.
Поэтому, выносится:
1. Назначить стипендии президента Украины выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам:
- АДЖАМЕТОВОЙ Лейле Ильясивне - чемпионке Европы 2018 году с легкой атлетике (Харьковская область), в размере 7000 гривен
- БОГОДАЙКО Евгению Витальевичу - чемпиону Европы 2018 году с плавания (Полтавская область), в размере 7000 гривен
- ДАНИЛЮКУ Роману Тарасовичу - чемпиону Европы 2018року по легкой атлетике (Черкасская область), в размере 7000 гривен
- ДЕМЕНТЬЕВУ Егору Викторовичу - чемпиону мира 2018 года по велосипедному спорту (Донецкая область), в размере 12 000 гривен
- ДЕМЧУКУ Андрею Богдановичу - чемпиону Европы 2018 году с фехтованию на колясках (Львовская область), в размере 7000 гривен
- ДУБРОВУ Денису Витальевичу - чемпиону Европы 2018 году с плавания (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен
- ЕМЕЛЬЯНОВУ Сергею Александровичу - чемпиону мира 2018 года с параканое (Волынская область), в размере 12 000 гривен
- КАПУСТЕ Андриане Андреевне - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону (Закарпатская область), в размере 7000 гривен
- КОВАЛЬЧУКУ Василию Владимировичу - серебряному призеру чемпионата мира 2018 года по пулевой стрельбе (Одесская область), в размере 9000 гривен
- КОНАШУК Богдане Петровне - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по лыжным гонкам (Волынская область), в размере 7000 гривен
- КОНОНОВОЙ Александре Николаевне - чемпионке мира 2019 по лыжным гонкам (Киевская область), в размере 12 000 гривен
- КРАВЧУКУ Василию Васильевичу - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону (Львовская область), в размере 7000 гривен
- КРИПИКУ Максиму Сергеевичу - чемпиону Европы 2018 году с плавания (Харьковская область), в размере 7000 гривен
- ЛИПЕЦКОЙ Юлии Евгеньевне - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по тхэквондо (Запорожская область), в размере 7000 гривен
- МЕРЕШКО Елизавете Даниловне - чемпионке Европы 2018 году с плавания (Херсонская область), в размере 7000 гривен
- ОВСИЙ Зое Викторовне - чемпионке Европы 2018 году с легкой атлетике (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен
- ПОЛЯНСКОМУ Роману Александровичу - серебряному призеру чемпионата мира 2018 года по гребле академической (Одесская область), в размере 9000 гривен
- ПОМАЗАН Марии Александровне - чемпионке Европы 2018 году с легкой атлетике (Запорожская область), в размере 7000 гривен
- ОТАПЕНКО Василию Васильевичу - чемпиону мира 2019 по лыжным гонкам (Черниговская область), в размере 12 000 гривен
- РЕПТЮХУ Игорю Николаевичу - чемпиону ХИИ зимних Паралимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам (Черниговская область), в размере 15 000 гривен
- РЕШЕТИНСКОМУ Ярославу Юрьевичу - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону (M. Киев), в размере 7000 гривен
- СТЕФУРАКУ Назару Дмитриевичу - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону (Харьковская область), в размере 7000 гривен
- СТЕЦЕНКО Анне Александровне - чемпионке Европы 2018 году с плавания (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен
- СУЯРКО Дмитрию Олеговичу - чемпиону мира 2019 по лыжным гонкам (Черниговская область), в размере 12 000 гривен
- ФЕДИНУ Алексею Михайловичу - чемпиону Европы 2018 году с плавания (Киевская область), в размере 7000 гривен
- ЦВЕТОВУ Игорю Сергеевичу - чемпиону Европы 2018 году с легкой атлетике (Николаевская область), в размере 7000 гривен
- ЧЕРНЯК Инне Николаевне - чемпионке мира 2018 года по дзюдо (Запорожская область), в размере 12 000 гривен
- ЩЕРБАКОВУ Дмитрию Сергеевичу - чемпиону Европы 2018 году с боулинга (Одесская область), в размере 7000 гривен
- ЯРЕМЕНКО Константину Руслановичу - бронзовому призеру чемпионата мира 2019 по биатлону (Киев), в размере 7000 гривен
- БЕНЕДИК Элле Дмитриевне - тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпионки Европы 2018 Мерешко Е.Д. (Херсонская область), в размере 7000 гривен
- БОЙКО Галине Николаевне - тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпионки Европы 2018 Хруль А.С. (Полтавская область), в размере 7000 гривен
- БОНДАРЕНКО Юрий Романович - главному тренеру сборной команды Украины по гребле академической и тренеру серебряного призера чемпионата мира 2018 года Полянского Р.А. (Днепропетровская область), в размере 9000 гривен
- ВЕРТИНСКОМУ Кириллу Вячеславович - тренеру чемпионки мира 2018 года по дзюдо Черняк И.Н. (Запорожская область), в размере 12 000 гривен
- ВИНОГРАДОВОЙ Ирине Игоревне - главному тренеру сборной команды Украины по стрельбе пулевой и тренеру серебряного призера чемпионата мира 2018 года Ковальчука В.В. (Одесская область), y po3Mipi 9000 гривен
- ДЕМЕНТЬЕВУ Виктору Петровичу - старшему тренеру сборной команды Украины по велосипедному спорту и тренеру чемпиона мира 2018 года Дементьева Е.В. (Донецкая область), в размере 12 000 гривен
- ЕДИШЕРАШВИЛИ Тамаре Владимировне - старшему тренеру сборной команды Украины по легкой атлетике и тренеру чемпионки Европы 2018 Помазан Н.А. (Запорожская область), y pазмере 7000 гривен
- ЗАВЕДЕЕВУ Анатолию Анатольевичу - старшему тренеру сборной команды Украины по лыжным гонкам и тренеру чемпионки мира 2019 Кононовой А.Н. (Киевская область), в размере 12 000 гривен
- ЗАГРЕБЕ Вячеславу Николаевичу - главному тренеру сборной команды Украины по параканое и тренеру чемпиона мира 2018 года Емельянова С.А. (Днепропетровская область), в размере 12 000 гривен
- КАЗНАЧЕЕВУ Андрей Викторович - главному тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 Трусова А.А. (Донецкая область), в размере 7000 гривен
- КАЗНАЧЕЕВОЙ Светлане Михайловне - старшему тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 Смирнова В.С. (Донецкая область), в размере 7000 гривен
- КАЛАЙДЕ Ильи Сергеевичу - тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 Богодайко Е.В. (Полтавская область), в размере 7000 гривен
- КЕКЕ Василию Григорьевичу - тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпиона Европы 2018 Крипака М.С. (Харьковская область), в размере 7000 гривен
- КИРДОДЕ Ивану Ивановичу - тренеру чемпиона Европы 2018 году с легкой атлетике Данилюка Р.Т. (Черкасская область), y po3Mipi 7000 гривен
- КОВАЛЮ Василию Андреевичу - тренеру бронзового призера чемпионата мира 2019 по биатлону Капустей А.А. (Закарпатская область), в размере 7000 гривен
- КОЛЕСНИКОВОЙ Светлане Николаевне - тренеру сборной команды Украины по фехтованию на колясках и тренеру чемпиона Европы 2018 Демчука А.Б. (Львовская область), в размере с 5 тысяч гривен
- МАКСИМОВУ Руслану Юрьевичу - тренеру сборной команды Украины по легкой атлетике и тренеру чемпионки Европы 2018 Москаленко А.В. (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен
- МАКСИМОВОЙ Марине Алексеевне - тренеру сборной команды Украины по легкой атлетике и тренеру чемпионки Европы 2018 Евсей З.В. (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен
- МКРТЧАНУ Оганесу Хачатуровичу - тренеру сборной команды Украины по плаванию и тренеру чемпионки Европы 2018 Стеценко А.А. (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен
- НИКУЛИНУ Виктору Николаевичу - тренеру чемпиона Европы 2018 году с фехтованию на колясках Демчука А.Б. (Львовская область), в размере 3,5 тысячи гривен
- СЕМЕНОВУ Александру Владимировичу - старшему тренеру сборной команды Украины по лыжным гонкам и тренеру чемпиона мира 2019 Суярко Д.А. (Черниговская область), в размере 12 000 гривен
- СПИВАКУ Игорю Ивановичу - старшему тренеру сборной команды Украины по лыжным гонкам и тренеру чемпиона ХИИ зимних Паралимпийских игр 2018 года Рептюха И.М. (Киевская область), в размере 15 000 гривен
- ТОЛОКНЯНИКУ Светлане Витальевне - тренеру чемпиона Европы 2018 году с плавания Дуброва Д.В. (Днепропетровская область), в размере 7000 гривен
- ТУРЧИНУ Виктору Анатольевичу - тренеру чемпиона Европы 2018 году с плавания Федыны А.Н. (Киевская область), в размере 7000 гривен
- ХРИСТИКУ Владимиру Васильевичу - тренеру сборной команды Украины по фехтованию на колясках и тренеру чемпионки Европы 2018 Федот А.В. (Николаевская область), в размере 7000 гривен.
С вступлением в силу настоящего Указа лицам, указанным в статье 1 настоящего Указа, которым стипендия уже назначена Президентом Украины на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная настоящим Указом.
- 22 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта Украины.
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