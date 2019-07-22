Зеленский хочет реформировать Министерство спорта

22 июля, 2019, 09:18

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я поддерживаю идею такого объединения. Его структура появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки", - сказал Зеленский.