Зеленский хочет реформировать Министерство спорта
22 июля, 2019, 09:18
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта Украины
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я поддерживаю идею такого объединения. Его структура появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки", - сказал Зеленский.
- 21 июля президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Верховную Раду.
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