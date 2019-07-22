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Espreso.tvОбществоЗеленский хочет реформировать Министерство спорта

Зеленский хочет реформировать Министерство спорта


фото: bbc.com
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта Украины

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я поддерживаю идею такого объединения. Его структура появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки", - сказал Зеленский.

 

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