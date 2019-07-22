Закон о "сосуществовании с агрессором": Вакарчук рассказал, чего ждет от Верховной Рады
Об этом Вакарчук сказал в комментарии "Укринформу" в ответ на вопрос о гастролях украинских артистов в РФ.
"Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос поднялся бы. Потому что он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", - сказал Вакарчук.
Лидер "Голоса" также заявил, что Украина "больна политикой двойных стандартов".
"Украина вообще очень больна политикой двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а потому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - наоборот активно гастролируют в России", - сказал Вакарчук.
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
- Петр Порошенко назвал партию "Голос" наиболее "идейно близкой партией" к "Европейской солидарности".
- Президент Владимир Зеленский высказался в поддержку коалиции с "Голосом".
- Кандидат-мажоритарщик от партии "Голос" Леонид Емец предположил объединение его партии в Раде со "Слугой народа" и отверг возможность перехода в оппозицию вместе с "Европейской солидарностью".
- Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова формировать коалицию в новой Верховной Раде только с партиями "Голос" и "Слуга народа" .
- "Голос" готов предлагать кандидатуру Вакарчука в премьеры.
- Вакарчук заявил, что ему еще никто не предлагал премьерство.
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
-
17 июля, 2019 Как Зеленский готовит военную хунту
Читайте также
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-