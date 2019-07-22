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Espreso.tvОбществоЗакон о "сосуществовании с агрессором": Вакарчук рассказал, чего ждет от Верховной Рады

Закон о "сосуществовании с агрессором": Вакарчук рассказал, чего ждет от Верховной Рады

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук высказал мнение, что Украина нуждается в законе о "сосуществовании с государством-агрессором"

Об этом Вакарчук сказал в комментарии "Укринформу" в ответ на вопрос о гастролях украинских артистов в РФ.

"Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос поднялся бы. Потому что он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", - сказал Вакарчук.

Лидер "Голоса" также заявил, что Украина "больна политикой двойных стандартов".

"Украина вообще очень больна политикой двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а потому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - наоборот активно гастролируют в России", - сказал Вакарчук.

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