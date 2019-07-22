За полгода цены на квартиры в Украине выросли на 10%
22 июля, 2019, 17:12
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на первичном рынке выросли на 6%, а на вторичном - почти на 12%
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
С января по июнь 2019 года в Украине выросли цены на первичном рынке жилья - на 6%, а на вторичном - на 11,9% по сравнению с первым полугодием 2018 года.
Так, на первичном рынке жилья в Украине за указанный период выросли цены на: однокомнатные квартиры - на 4,5%; двухкомнатные квартиры - на 5,7% и на трехкомнатные квартиры - на 10,3%.
За первое полугодие этого года также выросли цены на вторичном рынке жилья: на однокомнатные квартиры - на 9,3%; на двухкомнатные квартиры - на 13,4% и на трехкомнатные квартиры - на 12,6%.
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