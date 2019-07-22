И котлетные, и бургерные, и лаунж-бары: в правительстве хотят обновить нормы проектирования заведений питания
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра регионального, развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
По его словам, в Украине очень устарела классификация общепита, которая действует еще с советских времен.
Парцхаладзе обращает внимание, что это может привести к нарушениям в обустройстве помещений, проведении коммуникаций и соблюдении санитарных требований.
"В действующих нормах ГСН по заведениям питания содержатся только такие их разновидности: рестораны-бары, кафе, кофейни, кафе-бары, кафе-пекарни, кафетерии, закусочные (пельменные, вареничные, пиццерии, котлетные, блинные и т. д.), бары, ночные клубы, пивные залы, столовые, буфеты и т.п.
Но совсем не определены такие современные учреждения как фаст-фуд, уличная еда (стритфуд), фудкорты, лобби-бары, бургерные, кондитерские, пабы, суши, детокс-, спорт- и smoky-бары и другие", - заявил он.
Также в действующих нормах не урегулирован вопрос возможного изменения/переквалификации одной разновидности заведения в другое.
"Мы сейчас активно работаем над обновлением норм общей командой - с экспертами и специалистами по строительству, а также и самими рестораторами и общественностью", - добавил Парцхаладзе.
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