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Espreso.tvОбществоИ котлетные, и бургерные, и лаунж-бары: в правительстве хотят обновить нормы проектирования заведений питания

И котлетные, и бургерные, и лаунж-бары: в правительстве хотят обновить нормы проектирования заведений питания


фото: intourist.com.ua
Министерство регионального развития собирается обновить государственные строительные нормы по проектированию предприятий питания, в частности, в новых нормах предлагают ввести современную классификацию таких объектов взамен старой советской

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра регионального, развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По его словам, в Украине очень устарела классификация общепита, которая действует еще с советских времен.

Парцхаладзе обращает внимание, что это может привести к нарушениям в обустройстве помещений, проведении коммуникаций и соблюдении санитарных требований.

"В действующих нормах ГСН по заведениям питания содержатся только такие их разновидности: рестораны-бары, кафе, кофейни, кафе-бары, кафе-пекарни, кафетерии, закусочные (пельменные, вареничные, пиццерии, котлетные, блинные и т. д.), бары, ночные клубы, пивные залы, столовые, буфеты и т.п.

Но совсем не определены такие современные учреждения как фаст-фуд, уличная еда (стритфуд), фудкорты, лобби-бары, бургерные, кондитерские, пабы, суши, детокс-, спорт- и smoky-бары и другие", - заявил он.

Также в действующих нормах не урегулирован вопрос возможного изменения/переквалификации одной разновидности заведения в другое.

"Мы сейчас активно работаем над обновлением норм общей командой - с экспертами и специалистами по строительству, а также и самими рестораторами и общественностью", - добавил Парцхаладзе.

 

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