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Espreso.tvОбществоВВП-варранты Украины подорожали до исторического максимума

ВВП-варранты Украины подорожали до исторического максимума


фото: bank.gov.ua
За последние девять торговых дней котировки ВВП-варрантов (VRI) Украины, выпущенных в 2015 году, выросли на 7% и достигли нового исторического максимума

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка.

По данным Bloomberg, по состоянию на конец дней 19 июля они торговались по курсу почти 75% против предыдущего максимума в 72,485% в середине апреля 2018 года.

Наибольший рост зафиксирован 18 июля - около 2,6%. В этот день Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на 2019 с 2,5% до 3%, а на 2020 год - с 2,9% до 3,2%.

Аналитики Bank Of America Merrill Lynch (BoAML) 10 июля подтвердили свой прогноз роста экономики Украины в 2019 году в 3,2%. Если прогноз сбудется, владельцы ВВП-варрантов смогут в 2021 году получить первые, пусть и небольшие, выплаты по ним, станет важным триггером для покупки этих бумаг.

Напомним, варранты были выпущены в рамках реструктуризации украинского госдолга в 2015 году. Платежи ВВП-варантами будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года - то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $ 125 400 000 000, выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП за 3%, а если более 4% - то еще плюс 40% превышения показателя ВВП за 4%. Кроме того, с 2021-го по 2025 год платежей будет ограничены 1% ВВП.

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