Временно безработный свадебный фотограф от "Слуги народа" побеждает Богуслаева
Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
По результатам обработки 75,34% протоколов на 77-м избирательном округе в Запорожской области народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев уступает кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе.
Так, Штепа набирает 43,66% голосов, а самовыдвиженец Богуслаев - 32,15%.
Штепа - свадебный фотограф, временно не работает. Кандидату исполнилось 29 лет.
Запорожские сайты пишут, что час работы фотографа Штепы стоит от 1300 до 1900 грн.
Богуслаев является президентом и генеральным конструктором "Мотор Сич". В июле 2019 года Служба безопасности заявила, что пресекла незаконную деятельность группы компаний "Мотор Сич", в течение двух лет финансировали так называемую "ДНР".
Богуслаев трижды проходил в Раду по списку "Партии регионов", а в 2014 году попал в парламент как самовыдвиженец.
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