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Espreso.tvОбществоВременно безработный свадебный фотограф от "Слуги народа" побеждает Богуслаева

Временно безработный свадебный фотограф от "Слуги народа" побеждает Богуслаева

На 77-м избирательном округе в Запорожской области кандидат от "Слуги народа" Сергей Штепа опережает владельца "Мотор Сичи", народного депутата четырех созывов Вячеслава Богуслаева

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 75,34% протоколов на 77-м избирательном округе в Запорожской области народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев уступает кандидату от "Слуги народа" Сергею Штепе.

Так, Штепа набирает 43,66% голосов, а самовыдвиженец Богуслаев - 32,15%.

Штепа - свадебный фотограф, временно не работает. Кандидату исполнилось 29 лет.

Запорожские сайты пишут, что час работы фотографа Штепы стоит от 1300 до 1900 грн.

Богуслаев является президентом и генеральным конструктором "Мотор Сич". В июле 2019 года Служба безопасности заявила, что пресекла незаконную деятельность группы компаний "Мотор Сич", в течение двух лет финансировали так называемую "ДНР".

Богуслаев трижды проходил в Раду по списку "Партии регионов", а в 2014 году попал в парламент как самовыдвиженец.

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