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Espreso.tvОбществоВолкер поздравил украинский с выборами и анонсировал визит в Украину

Волкер поздравил украинский с выборами и анонсировал визит в Украину

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил украинцев с проведением парламентских выборов, назвав голосование "сильным голосом за реформу"

Об этом Волкер написал в Twitter.

Спецпредставитель Госдепа США также анонсировал визит в Украину и проведение встреч.

"Поздравляю народ Украины - сильный голос за реформу! Жду встречи на этой неделе в Украине", - написал Волкер.

  • Напомним, послы G7 приветствовали выборы Рады, назвав их конкурентными и проведенными с соблюдением прав и свобод.
  • По данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - за из жизни" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос "- 6,5%," Сила и честь "- 4,3%," Оппозиционный блок - 3,3%, "партия Шария" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсман "- 2,2%.
  • ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
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