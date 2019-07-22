Волкер поздравил украинский с выборами и анонсировал визит в Украину
22 июля, 2019, 22:02
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил украинцев с проведением парламентских выборов, назвав голосование "сильным голосом за реформу"
Об этом Волкер написал в Twitter.
Спецпредставитель Госдепа США также анонсировал визит в Украину и проведение встреч.
"Поздравляю народ Украины - сильный голос за реформу! Жду встречи на этой неделе в Украине", - написал Волкер.
Congratulations to the people of Ukraine - a strong vote for reform! Looking forward to meetings this week in Ukraine.- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 июля 2019 г.
- Напомним, послы G7 приветствовали выборы Рады, назвав их конкурентными и проведенными с соблюдением прав и свобод.
- По данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - за из жизни" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос "- 6,5%," Сила и честь "- 4,3%," Оппозиционный блок - 3,3%, "партия Шария" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсман "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
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