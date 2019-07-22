Волкер поздравил украинский с выборами и анонсировал визит в Украину

22 июля, 2019, 22:02

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил украинцев с проведением парламентских выборов, назвав голосование "сильным голосом за реформу"

Об этом Волкер написал в Twitter.

Спецпредставитель Госдепа США также анонсировал визит в Украину и проведение встреч.

"Поздравляю народ Украины - сильный голос за реформу! Жду встречи на этой неделе в Украине", - написал Волкер.

Congratulations to the people of Ukraine - a strong vote for reform! Looking forward to meetings this week in Ukraine. - Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 июля 2019 г.