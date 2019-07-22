В Украине за 3 года стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун

22 июля, 2019, 11:42

С 2016 по 2019 год количество привитых от кори детей в возрасте до 1 года выросла вдвое - от 45% до 91%

Об этом Сообщает руководительница МЗ Ульяна Супрун в Facebook.

Для повышения уровня вакцинации МОЗ Украины провело несколько спецопераций в регионах, в частности во Львовской и Хмельницкой областях. Количество вакцинированных детей в школах и детских садах благодаря этим мерам возросло до 90-95%.

Хотя вакцины против кори, краснухи и паротита стали лидерами по охвату, вырос также уровень вакцинации и от других болезней.

В 2016 году прививки против коклюша, дифтерии и столбняка имели только 21% младенцев, сегодня таких детей в три раза больше - 67,5%.

Количество детей, получивших защиту от гепатита, выросла почти втрое - от 28,8% до 65,2%.

Повысились показатели также вакцинированных от туберкулеза (72,3% против 84%) и от полиомиелита (60,8% против 69,2%).