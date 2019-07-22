В Украине за 3 года стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун
Об этом Сообщает руководительница МЗ Ульяна Супрун в Facebook.
Для повышения уровня вакцинации МОЗ Украины провело несколько спецопераций в регионах, в частности во Львовской и Хмельницкой областях. Количество вакцинированных детей в школах и детских садах благодаря этим мерам возросло до 90-95%.
Хотя вакцины против кори, краснухи и паротита стали лидерами по охвату, вырос также уровень вакцинации и от других болезней.
В 2016 году прививки против коклюша, дифтерии и столбняка имели только 21% младенцев, сегодня таких детей в три раза больше - 67,5%.
Количество детей, получивших защиту от гепатита, выросла почти втрое - от 28,8% до 65,2%.
Повысились показатели также вакцинированных от туберкулеза (72,3% против 84%) и от полиомиелита (60,8% против 69,2%).
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