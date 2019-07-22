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Espreso.tvМирВ Литве оштрафовали почти 7000 юношей: "косили" от армии

В Литве оштрафовали почти 7000 юношей: "косили" от армии

В 2019 году в Литве за попытку избежать службы в армии наказали почти 7 тысяч молодых людей, заявили в Министерстве обороны страны

Об этом сообщает Delfi.

Ежегодно число призывников, которые пытаются уклониться от службы, растет. По данным Минобороны, в административном порядке в 2016 году наказали 270 призывников, в 2017 г.. - 5500, в 2018 г.. - 7400, а в 2019 - уже 6800 человек.

Однако административная ответственность не освобождает от выполнения воинского долга.

"В 2019 году у нас 7500 человек пытаются избежать службы в армии. Однако мы не можем сказать, сколько из них - злостные нарушители порядка, а кто просто забыл или не знал о том, что его призвали в армию", - говорится в пресс-релизе .

Всего в этом году в списке призывников 31 тысяч молодых людей в возрасте 19-26 лет. Из них в армию призвали 3800 человек.

В розыск в этом году подали 3600 призывников. Относительно других 3900 проводят административные расследования, вероятно, им грозят штрафы.

В прошлом году службы в армии пытались избежать 10 700 человек. Из них 20% проживают в Литве, еще чуть более 60% - за рубежом.

МО сообщает, что по данным статистики, чаще всего службы в армии пытаются избежать молодые люди, которые живут за рубежом.

"Мы надеемся, что в Литве молодые люди и в будущем будут идти в армию добровольцами, не дожидаясь призыва", - отметили представители МО.

В этом году литовские пограничники уже сделали предупреждение 610 молодым людям, которые пытались избежать призыва, сказал глава Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

"Это те молодые люди, которых призвали в армию, но они не явились в военкомат", - сказал он. Мишутис заметил, что таких молодых людей не задерживают и не наказывают.

Пограничники вручают им повестку в военкомат. В повестке перечислено, какие санкции им грозят. После этого молодые люди могут продолжать путь.

Согласно закону о призыве, за невыполнение требований призывникам грозит штраф в размере 30-140 евро, за неявку в военкомат - штраф в размере 300 евро.

За попытку избежать службы в армии грозит уголовная ответственность и может быть назначен штраф, арест или лишение свободы сроком до 3 лет.

В апреле этого года в суде рассмотрели первое уголовное дело в отношении призывника, который пытался избежать службы в армии. Молодому человеку (1992 г.р.) назначили штраф в размере 1000 евро.

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