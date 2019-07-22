В Лондоне стартовал судебный процесс против Коломойского и Боголюбова на $ 3 млрд
Об этом сообщает НВ Бизнес .
Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, руководство госбанка инициировало судебный процесс после проведения внутреннего расследования широкомасштабных мошеннических схем, которые использовали в течение последних десяти лет.
"Судебный процесс в Лондоне касается одной из упомянутых схем - незаконного присвоения $ 1,9 млрд с помощью шести компаний (три зарегистрировано в Великобритании, и три - на британских Виргинских островах). Банк стремится вернуть эти средства в полном объеме, включая проценты, начисляемые по ставке примерно полмиллиона долларов США в день ", - сказали в банке.
По состоянию на декабрь 2018 общая сумма исков, включая проценты, приближается к $ 3 млрд. "Это судебное дело является независимой от тех дел, которые рассматривают в Украине", - отметили в банке.
Слушания в Апелляционном суде Лондона проходить в открытом режиме примерно 5 дней. Решение суд объявит в конце сентября - начале октября.
- Напомним, ПриватБанк в декабря 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd.
- 20 декабря 2017 суд как обеспечительной меры издал приказ о всемирном арест активов экс-владельцев банка Коломойского и Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $ 2,6 млрд. Суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно участвуют в рассмотрении дела. Также суд обязал фигурантов этого дела тратить не более 20 тыс. фунтов в неделю.
- Судебный приказ о всемирном арест активов бывших владельцев банка - Коломойского, Боголюбова и упомянутых, подконтрольных им компаний на сумму $ 2,6 млрд пока остается в силе. Ответчикам также запрещено отчуждать свои активы без согласия ПриватБанка или разрешения английского суда.
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