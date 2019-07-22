В Лондоне стартовал судебный процесс против Коломойского и Боголюбова на $ 3 млрд

22 июля, 2019, 13:10

22 июля начинается рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка в Апелляционном суде Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести связанных с ними компаний

Об этом сообщает НВ Бизнес .

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, руководство госбанка инициировало судебный процесс после проведения внутреннего расследования широкомасштабных мошеннических схем, которые использовали в течение последних десяти лет.

"Судебный процесс в Лондоне касается одной из упомянутых схем - незаконного присвоения $ 1,9 млрд с помощью шести компаний (три зарегистрировано в Великобритании, и три - на британских Виргинских островах). Банк стремится вернуть эти средства в полном объеме, включая проценты, начисляемые по ставке примерно полмиллиона долларов США в день ", - сказали в банке.

По состоянию на декабрь 2018 общая сумма исков, включая проценты, приближается к $ 3 млрд. "Это судебное дело является независимой от тех дел, которые рассматривают в Украине", - отметили в банке.

Слушания в Апелляционном суде Лондона проходить в открытом режиме примерно 5 дней. Решение суд объявит в конце сентября - начале октября.