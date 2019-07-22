В Киеве члены УИК подписали протоколы до завершения голосования, возбуждены уголовные дела
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Так, в Голосеевском районе наблюдательница сообщила полиции, что обнаружила подписан членами участковой избирательной комиссии протокол подсчета голосов во время, когда процесс голосования еще продолжался. По вызову выехала следственно-оперативная группа, информация о нарушениях подтвердилась.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины (предоставление ложных сведений в орган ведения Госреестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Госреестра избирателей). Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.
В Соломенском районе наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов и вызвал полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт нарушения. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины. По этой части статьи предусмотрено от 3 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома .
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