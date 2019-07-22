//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве члены УИК подписали протоколы до завершения голосования, возбуждены уголовные дела

В Киеве члены УИК подписали протоколы до завершения голосования, возбуждены уголовные дела

В Киеве, в Голосеевском и Соломенском районах, наблюдатели на выборах Верховной Рады Украины заметили, что члены участковых избирательных комиссий подписали протоколы до завершения голосования

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Так, в Голосеевском районе наблюдательница сообщила полиции, что обнаружила подписан членами участковой избирательной комиссии протокол подсчета голосов во время, когда процесс голосования еще продолжался. По вызову выехала следственно-оперативная группа, информация о нарушениях подтвердилась.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины (предоставление ложных сведений в орган ведения Госреестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Госреестра избирателей). Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

В Соломенском районе наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов и вызвал полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт нарушения. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины. По этой части статьи предусмотрено от 3 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 июля, 2019 понедельник

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

22 июля, 2019 понедельник

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать