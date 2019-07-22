В Киеве члены УИК подписали протоколы до завершения голосования, возбуждены уголовные дела

22 июля, 2019, 02:00

В Киеве, в Голосеевском и Соломенском районах, наблюдатели на выборах Верховной Рады Украины заметили, что члены участковых избирательных комиссий подписали протоколы до завершения голосования

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Так, в Голосеевском районе наблюдательница сообщила полиции, что обнаружила подписан членами участковой избирательной комиссии протокол подсчета голосов во время, когда процесс голосования еще продолжался. По вызову выехала следственно-оперативная группа, информация о нарушениях подтвердилась.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины (предоставление ложных сведений в орган ведения Госреестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Госреестра избирателей). Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

В Соломенском районе наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов и вызвал полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт нарушения. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины. По этой части статьи предусмотрено от 3 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.