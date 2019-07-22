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Espreso.tvМирВ Гонконге группа людей напала на демонстрантов: пострадали 36 человек

В Гонконге группа людей напала на демонстрантов: пострадали 36 человек

Группа людей с палками напали на демонстрантов, возвращавшихся после массовой акции протеста в центре Гонконга
Об этом сообщает телерадиокомпания RTHK .

В результате пострадали 36 человек, один находится в критическом состоянии, четверо - госпитализированы с серьезными травмами.

В Гонконге с 9 июня продолжаются массовые протесты против принятия закона об экстрадиции лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. Через месяц после начала акций глава администрации Керри Лам объявила, что закон об экстрадиции "мертвый", и призвала протестующих начать переговоры "без предварительных условий".

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