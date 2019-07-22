В Гонконге группа людей напала на демонстрантов: пострадали 36 человек

В результате пострадали 36 человек, один находится в критическом состоянии, четверо - госпитализированы с серьезными травмами.

Another video clip circulated online shows the men in white beat up a man in black - the colour usually wears by #extraditionbill protesters- before some of them attack the reporters witnessing the assault. pic.twitter.com/ga7PzmE4Iz - Stella Lee (@StellaLeeHKnews) 21 июля 2019 г.

В Гонконге с 9 июня продолжаются массовые протесты против принятия закона об экстрадиции лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. Через месяц после начала акций глава администрации Керри Лам объявила, что закон об экстрадиции "мертвый", и призвала протестующих начать переговоры "без предварительных условий".