В Чехии будут судить белорусского наемника с Донбасса: может сесть на 15 лет за терроризм
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Denik N.
Белоруса обвинили в присоединении к пророссийским боевиков на востоке Украины. 40-летний мужчина не впервые имеет проблемы с законом.
Сейчас он отбывает наказание в чешской тюрьме за тяжкие телесные повреждения.
"В июле полицейский орган начал уголовное преследование иностранного гражданина в связи с участием в вооруженном конфликте в Украине", - заявил Марек Бодлак с Верховной прокуратуры.
В период с 2014-го по 2016 год Алексеев Ф. несколько раз выезжал на неподконтрольные правительству Украины территории, где принимал участие в боях на стороне пророссийских террористов, после чего возвращался в Чехию.
В 2018 году им заинтересовался чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.
"Поведение лиц, воюющих на стороне повстанцев против законной, признанной на международном уровне власти Украины должно с юридической точки зрения быть квалифицировано как преступление", - подчеркнул заместитель Верховного прокурора Чехии Адам Башни.
По обвинению в терроризме 40-летнему белорусу грозит до 15 лет лишения свободы. Документ о выдвижении обвинения в терроризме ему вручили в тюремной камере.
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