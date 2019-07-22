22 июля, 2019, 12:36

22 июля во возрасте 73 лет скончался украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка

Причиной смерти стал инфаркт, сообщает LB.ua.

Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. В 1973 году окончил Харьковский юридический институт, там же начал преподавательскую деятельность. С 1983 по 1996 год был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

В 2000-2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета "Киево-Могилянская академия".

В 1994-м начал политическую деятельность. Народный депутат Украины 2-го созыва с апреля 1994 по апрель 1998 года. С ноября 1995 по июнь 1996 был постоянным представителем президента в Верховной Раде.

На выборах 2002 года снова попал в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина", в который входила и возглавляемая им партия "Вперед, Украина!".