Умер один из авторов Конституции Украины Мусияка
Причиной смерти стал инфаркт, сообщает LB.ua.
Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. В 1973 году окончил Харьковский юридический институт, там же начал преподавательскую деятельность. С 1983 по 1996 год был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.
В 2000-2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета "Киево-Могилянская академия".
В 1994-м начал политическую деятельность. Народный депутат Украины 2-го созыва с апреля 1994 по апрель 1998 года. С ноября 1995 по июнь 1996 был постоянным представителем президента в Верховной Раде.
На выборах 2002 года снова попал в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина", в который входила и возглавляемая им партия "Вперед, Украина!".
- Мусияка - автор около 120 научных трудов, один из авторов Конституции Украины. В последние годы Мусияка был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.
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