Умер генеральный директор МАГАТЭ

22 июля, 2019, 11:38

На 73 году жизни скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Вместе с тем причины смерти Амано не уточняются.

Известно, что ранее гендиректор МАГАТЭ заявил о решении досрочно покинуть пост из-за болезни, однако, какую именно, не сообщили.