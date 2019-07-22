Умер генеральный директор МАГАТЭ
22 июля, 2019, 11:38
На 73 году жизни скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Вместе с тем причины смерти Амано не уточняются.
Известно, что ранее гендиректор МАГАТЭ заявил о решении досрочно покинуть пост из-за болезни, однако, какую именно, не сообщили.
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