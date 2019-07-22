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Espreso.tvМирУмер генеральный директор МАГАТЭ

Умер генеральный директор МАГАТЭ


фото: reuters
На 73 году жизни скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Вместе с тем причины смерти Амано не уточняются.

Известно, что ранее гендиректор МАГАТЭ заявил о решении досрочно покинуть пост из-за болезни, однако, какую именно, не сообщили.

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