Укрзализныця хочет повысить штраф за проезд "зайцем" в электричке в 30 раз

22 июля, 2019, 15:30

АО "Укрзализныця" собирается повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных электричках с текущих 110 до 3 тысяч гривен

Об этом в интервью "ЦТС" сказал председатель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий.

"Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местные власти, а часть - УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо", - рассказал он.

По словам Веприцкого, Укрзализныця также планирует для борьбы с "зайцами" установить турникеты, ограждения и зоны ожидания внутри станций.