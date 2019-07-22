Украина накопила в подземных хранилищах более 15 млрд кубометров газа, - Коболев
22 июля, 2019, 10:36
По состоянию на утро 21 июля запасы газа в подземных хранилищах достигли 15,018 млрд кубометров. Не хватает еще 5 млрд кубометров
Об этом сообщил в Facebook председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
По его словам, до конца сезона закачки осталось 86 дней.
Коболев отметил, что транзит газа остается на уровне в 303 800 000 кубометров в сутки, что связано с остановкой российским "Газпромом" на ремонт двух ниток "Северного потока", после которой объемы транзита выросли на 25%.
- Напомним, с 4 апреля по 11 мая Украина увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 15,1% (на 1 млрд 323 790 000 куб. М) - до 10 млрд 69150000 куб. м.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко