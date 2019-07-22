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Espreso.tvОбществоУкраина накопила в подземных хранилищах более 15 млрд кубометров газа, - Коболев

Украина накопила в подземных хранилищах более 15 млрд кубометров газа, - Коболев

По состоянию на утро 21 июля запасы газа в подземных хранилищах достигли 15,018 млрд кубометров. Не хватает еще 5 млрд кубометров

Об этом сообщил в Facebook председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, до конца сезона закачки осталось 86 дней.

Коболев отметил, что транзит газа остается на уровне в 303 800 000 кубометров в сутки, что связано с остановкой российским "Газпромом" на ремонт двух ниток "Северного потока", после которой объемы транзита выросли на 25%.

 
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