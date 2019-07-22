Топ-100 госпредприятий получили на 48% меньше чистой прибыли, чем в 2017 году

22 июля, 2019, 16:03

По итогам 2018 года портфель 100 крупнейших госкомпаний в целом получил чистую прибыль в размере 25,3 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В Украине насчитывается 3363 предприятий государственного сектора, из которых работает - 1638.

Сумма активов портфеля 100 крупнейших госпредприятий составляет около 92,5% от общей стоимости всех работающих государственных предприятий в Украине.

По состоянию на конец 2018 общая балансовая стоимость активов портфеля топ-100 госкомпаний составляла более 1486 млрд грн, что на 6,4% меньше, чем в 2017 году.

"По результатам 2018 года портфель 100 крупнейших госкомпаний целом получил чистую прибыль в размере 25,3 млрд грн., Что на 48,2% меньше показателя 2017 года - 48,9 млрд грн. Основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата портфеля, стало уменьшение объемов чистой прибыли ПАО "НАК Нафтогаз Украины". Так, его чистая прибыль снизилась с 39,4 млрд грн в 2017 году до 11,6 млрд грн в 2018 году. Причиной является значительное снижение прибыли от операционной деятельности компании - с 60,5 млрд грн в 2017 году до 26,4 млрд грн в 2018 году ", - говорится в сообщении.

Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий является нефтегазовый сектор, электроэнергетика и транспорт.