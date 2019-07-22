Так просто этого не оставим: "Голос" говорит о фальсификациях по округу на Львовщине

22 июля, 2019, 15:13

Об этом лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

По данным экзит-пола, проведенного политсилой, на Западной Украине кандидат от партии "Голос" Галина Васильченко в округе №118 победила нынешнего депутата Богдана Дубневича с разрывом в 13,4%, набрав 36,3%.

"Однако сайт ЦИК показывает другое, - отметил Вакарчук. - Как это произошло: с тех участков, где он набрал больше голосов, данные вводились в сервер ЦИК, а с тех, где побеждает Васильченко, данные не поступают. Те же, что поступают, направляются на доработку, на уточнение результатов".

Святослав Вакарчук добавил, так просто команда "Голоса" это не оставит.

По словам представителя партии Владимира Венгера, сложности на 118-м округе были ожидаемыми.

"По состоянию на 22:00 мы начали наблюдать, что на сайте ЦИК начали появляться сведения о участков, где случайно начал побеждать господин Дубневич. С 2 часов ночи наши наблюдатели увидели задержку на отдельных УИК, избирательные комиссии начали тянуть с составлением протоколов о подсчете голосов избирателей на соответствующих участках. Это были именно те участки, где наш кандидат опережает Дубневича", - отметил Венгер.

С начала приема протоколов о подсчетах Окружной избирательной комиссией началась ситуация, когда первыми в ОИК стали доезжать те участковые комиссии, где с определенным опережением побеждает Дубневич.

"Окружная комиссия, по нашему мнению, в значительной степени предвзята. Протоколы участковых комиссий, где побеждает Васильченко, ОИК начала отправлять на уточнение в УИК. В подавляющем большинстве это были технические надуманные недостатки. И по состоянию на данный момент окружная комиссия вернула около 2 десятков протоколов на уточнение", - добавил член команды "Голоса".

Он подчеркнул, что на основе бумажных копий с каждого участка госпожа Васильченко опережает Дубневича на полторы тысячи голосов.

"Окружная комиссия объявила перерыв до 11 утра завтрашнего дня. Они прекратили прием протоколов, прекратили введение сведений в информационно-аналитическую систему "Выборы", то есть прекратили подавать информацию в ЦИК. Такой ход событий нас настораживает", - сообщил Венгер.

Он также отметил, что согласно закону Украины "О выборах народных депутатов", работа окружной комиссии должна быть непрерывной. ОИК не имела права делать перерыв.

"Это дает нам основание говорить об угрозе срыва выборов или даже об угрозе фальсификации в этом одномандатном избирательном округе. И в связи с этим может иметь место наличие признаков состава преступления - препятствование партии или кандидату в реализации его прав", - подчеркнул Венгер.