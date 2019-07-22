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Espreso.tvСпортСвитолина сохранила позицию в рейтинге WTA

Свитолина сохранила позицию в рейтинге WTA


фото: tennisua.org
Первая ракетка украинцев Элина Свитолина сохранила позицию в рейтинге лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В понедельник, 22 июля, WTA опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Свитолина вместе с другими украинками Даяной Ястремскому и Лесей Цуренко сохранили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Свитолина имеет в активе 4638 очков и занимает седьмое место, Ястремская (1619) осталась на 34-й строчке, Цуренко (1556) - на 36-м, Екатерина Козлова опустилась с 66-го места на шестьдесят седьмой. Катарина Завацкий (473) впервые в карьере поднялась на сто тридцать второй позиции мировой классификации.

Рейтинг WTA продолжает возглавлять австралийка Эшли Барти (6605). Второй идет японка Наоми Осака (6257), третье место занимает чешка Плишкова (6055).

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