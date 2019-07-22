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Espreso.tvОбществоСпецподразделения помогут доставить бюллетени в ЦИК

Спецподразделения помогут доставить бюллетени в ЦИК

Подразделения полиции особого назначения обеспечат беспрепятственную доставку избирательной документации с ОИК в ЦИК

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Руководителям территориальных подразделений полиции поручили обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в ОИК, а в дальнейшем - с ОИК в Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, полиция усиленно обеспечивать охрану порядка в местах расположения окружных избирательных комиссий.

"Во избежание возможных провокаций и нарушений необходимо использовать возможности подразделений полиции особого назначения. При необходимости можете рассчитывать на резервы среди сил Нацгвардии, в том числе и тех, которые дежурят в режиме авиаподдержки", - отметил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

 

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