Спецподразделения помогут доставить бюллетени в ЦИК

22 июля, 2019, 12:14

Подразделения полиции особого назначения обеспечат беспрепятственную доставку избирательной документации с ОИК в ЦИК

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Руководителям территориальных подразделений полиции поручили обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в ОИК, а в дальнейшем - с ОИК в Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, полиция усиленно обеспечивать охрану порядка в местах расположения окружных избирательных комиссий.

"Во избежание возможных провокаций и нарушений необходимо использовать возможности подразделений полиции особого назначения. При необходимости можете рассчитывать на резервы среди сил Нацгвардии, в том числе и тех, которые дежурят в режиме авиаподдержки", - отметил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.