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Espreso.tvОбществоС самого холодного участка: ОПОРА сообщила результаты голосования в Антарктиде

С самого холодного участка: ОПОРА сообщила результаты голосования в Антарктиде


фото: expedicia.org
Наибольшее количество голосов на расположенном в Антарктиде на станции Вернадского избирательном участке №801052 получила партия "Голос"

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба гражданской сети ОПОРА со ссылкой на данные из протокола по результатам голосования украинских полярников.

В общем проголосовало 12 избирателей: два - за "Европейскую солидарность", четверо - за "Слугу народа", пятеро - за "Голос". Один бюллетень признали недействительным.

Участок на станции Вернадского отчитывается о результатах голосования окружной комиссии №223 в округе, охватывающем часть Шевченковского района Киева.

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