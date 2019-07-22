С самого холодного участка: ОПОРА сообщила результаты голосования в Антарктиде
22 июля, 2019, 00:42
Наибольшее количество голосов на расположенном в Антарктиде на станции Вернадского избирательном участке №801052 получила партия "Голос"
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба гражданской сети ОПОРА со ссылкой на данные из протокола по результатам голосования украинских полярников.
В общем проголосовало 12 избирателей: два - за "Европейскую солидарность", четверо - за "Слугу народа", пятеро - за "Голос". Один бюллетень признали недействительным.
Участок на станции Вернадского отчитывается о результатах голосования окружной комиссии №223 в округе, охватывающем часть Шевченковского района Киева.
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - По из жизни" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома .
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