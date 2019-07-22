С самого холодного участка: ОПОРА сообщила результаты голосования в Антарктиде

22 июля, 2019, 00:42

Наибольшее количество голосов на расположенном в Антарктиде на станции Вернадского избирательном участке №801052 получила партия "Голос"

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба гражданской сети ОПОРА со ссылкой на данные из протокола по результатам голосования украинских полярников.

В общем проголосовало 12 избирателей: два - за "Европейскую солидарность", четверо - за "Слугу народа", пятеро - за "Голос". Один бюллетень признали недействительным.

Участок на станции Вернадского отчитывается о результатах голосования окружной комиссии №223 в округе, охватывающем часть Шевченковского района Киева.